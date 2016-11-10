Керівника Генінспекції ГПУ можуть призначити уже до кінця листопада - радник Генпрокурора
Київ • УНН
За словами радника Генерального прокурора України Богдана Витвицького, 14 і 15 листопада члени комісії проведуть співбесіди з остаточними 12 кандидатами на посаду керівника Генінспекції
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Генеральній прокуратурі України може бути призначений керівник Генеральної інспекції до кінця листопада. Таку думку висловив у коментарі УНН радник Генерального прокурора України Богдан Витвицький.
"Я маю надію, що так (до кінця листопада може бути призначений керівник Генінспекції ГПУ - ред.)", - сказав Б.Витвицький.
Він розповів, що 14 і 15 листопада члени комісії проведуть співбесіди з остаточними 12 кандидатами на посаду керівника Генінспекції.
"Якщо буде згода між нами (між членами комісії - ред.), то ми подамо одну кандидатуру панові Юрію (Луценку). І маю надію, що він її прийме. Тоді будемо далі рухатися якнайшвидше", - зазначив радник Генпрокурора.
Б.Витвицький додав, що їхня комісія хоче задіяти керівника Генінспекції, після його призначення, у відборі співробітників до цієї структури.
"Ми хочемо задіяти ту людину, яка буде призначена головою (Генінспекції - ред.), щоб він дораджував нашій комісії, коли ми будемо далі заповнювати інші посади", - уточнив він.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що планує ініціювати зміни до законодавства, які передбачатимуть незалежність керівника Генеральної інспекції ГПУ.
Ю.Луценко пояснив, що чинне законодавство передбачає, що керівник Генінспекції має підписувати документи у Генпрокурора.