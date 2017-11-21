Руководителя "финансовой пирамиды", который обманул почти две тысячи граждан, арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Руководителю “финансовой пирамиды” вибрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 25 млн гривен залога. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.
По предварительным данным, услугами компании, действовавшей по принципу финансовой пирамиды, воспользовались почти 2 тысячи граждан.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 25 млн гривен.
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Напомним, “финансовая пирамида” подозреваемого предлагала вкладчикам перечислять средства на счета электронных кошельков данной компании. В дальнейшем им обещали ежемесячный доход в размере 17-20 процентов от вложенной суммы. Вкладчики обещанной прибыли так и не получили, а их средства злоумышленники конвертировали в наличные через другие банковские счета.