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Керівника "фінансової піраміди", який ошукав майже дві тисячі громадян, арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Керівнику “фінансової піраміди” обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 25 мільйонів гривень застави. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.

За попередніми даними, послугами компанії, що діяла за принципом фінансової піраміди, скористалися майже 2 тисячі громадян.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, “фінансова піраміда” підозрюваного пропонувала вкладникам перераховувати кошти на рахунки електронних гаманців даної компанії. В подальшому їм обіцяли щомісячний прибуток у розмірі 17-20 відсотків від вкладеної суми. Вкладники обіцяні прибутки так і не отримали, а їх кошти зловмисники конвертували у готівку через інші банківські рахунки.

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