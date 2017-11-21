Керівника "фінансової піраміди", який ошукав майже дві тисячі громадян, арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Керівнику “фінансової піраміди” обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 25 мільйонів гривень застави. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
За попередніми даними, послугами компанії, що діяла за принципом фінансової піраміди, скористалися майже 2 тисячі громадян.
Затриманому повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахраї через підроблені картки вкрали у держбанку майже 6 млн грн
Нагадаємо, “фінансова піраміда” підозрюваного пропонувала вкладникам перераховувати кошти на рахунки електронних гаманців даної компанії. В подальшому їм обіцяли щомісячний прибуток у розмірі 17-20 відсотків від вкладеної суми. Вкладники обіцяні прибутки так і не отримали, а їх кошти зловмисники конвертували у готівку через інші банківські рахунки.