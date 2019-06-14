Руководитель сдавал в аренду имущество госпредприятия без договоров и деньги забирал себе - СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от частного предпринимателя за предоставление в аренду помещений, находящихся на балансе учреждения. И хотя бизнесмен стремился соблюсти законную процедуру, злоумышленник настоял на противоправной схеме аренды без заключения соответствующих договоров и согласования с Фондом госимущества. В результате сделки деньги должен был получить лично чиновник.



Правоохранители задержали фигуранта производства при получении части неправомерной выгоды. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности чиновника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.



Напомним, в Черновицкой области разоблачена группа злоумышленников, из числа представителей местной власти и правоохранителей, которые требовали от бизнесмена неправомерное вознаграждение в размере 500 000 долларов США.



