Керівник здавав в оренду майно держпідприємства без договорів і гроші забирав собі – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківську на хабарі тимчасово виконуючого обов’язки директора філії державного підприємства у транспортній сфері, який здавав приватному підприємцю в оренду державне майно в обхід законній процедурі. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від приватного підприємця за надання в оренду приміщень, що перебували на балансі установи. І хоча бізнесмен прагнув дотриматися законної процедури, зловмисник наполіг на протиправній схемі оренди без укладення відповідних договорів та погодження з Фондом держмайна. У результаті оборудки гроші повинен був отримати особисто посадовець.
Правоохоронці затримали фігуранта провадження під час одержання частини неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), тривають невідкладні слідчі дії. Заходи з викриття протиправної діяльності посадовця проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, у Чернівецькій області викрита група зловмисників, з числа представників місцевої влади та правоохоронців, які вимагали від бізнесмена неправомірну винагороду у розмірі 500 тисяч доларів США.