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Кения впервые делает национальную перепись диких животных

Кения впервые делает национальную перепись диких животных

Киев  •  УНН

 • 20176 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Власти Кении проводит первую в истории национальную перепись диких животных в национальном заповеднике Шимба-Хиллз. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Служба дикой природы Кении (KWS) заявила, что национальная перепись диких животных направлена на выяснение общего количества диких животных и способа их распределения.

Задачей также стоит “разрешить определить тенденции популяции дикой природы со временем и выявить угрозы сохранению дикой природы”.

Будут задействованы KWS и Институт исследований и подготовки дикой природы — независимая организация, которая проводит исследования в области охраны и управления дикими животными.

Служба дикой природы руководит 55 парками, заповедниками и заказниками. Незаконное браконьерство уменьшило количество слонов и носорогов благодаря усиленным усилиям по охране дикой природы.

Дополнение

Охотница Мерелиз Ван Дер Мерве получила от мужа на День святого Валентина необычный подарок — возможность убить жирафа , вырезать его сердце, а из шкуры сделать коврик.

Пингвинов, обитающих в аквариуме норвежского города Берген, вакцинируют от птичьего гриппа после месяцев изоляции.

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