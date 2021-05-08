Кения впервые делает национальную перепись диких животных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Власти Кении проводит первую в истории национальную перепись диких животных в национальном заповеднике Шимба-Хиллз. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Служба дикой природы Кении (KWS) заявила, что национальная перепись диких животных направлена на выяснение общего количества диких животных и способа их распределения.
Задачей также стоит “разрешить определить тенденции популяции дикой природы со временем и выявить угрозы сохранению дикой природы”.
Будут задействованы KWS и Институт исследований и подготовки дикой природы — независимая организация, которая проводит исследования в области охраны и управления дикими животными.
Служба дикой природы руководит 55 парками, заповедниками и заказниками. Незаконное браконьерство уменьшило количество слонов и носорогов благодаря усиленным усилиям по охране дикой природы.
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