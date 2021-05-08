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Кенія вперше робить національний перепис диких тварин

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Влада Кенії проводить першу в історії національний перепис диких тварин у національному заповіднику Шимба-Хіллз. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Служба дикої природи Кенії (KWS) заявила, що національна перепис диких тварин спрямована на з’ясування загальної кількості диких тварин та способу їх розподілу.

Завданням також стоїть “дозволити визначити тенденції популяції дикої природи з часом і виявити загрози збереженню дикої природи”.

Будуть задіяні KWS та Інститут досліджень та підготовки дикої природи — незалежна організація, яка проводить дослідження в галузі охорони та управління дикими тваринами.

Служба дикої природи керує 55 парками, заповідниками та заповідниками. Незаконне браконьєрство зменшило кількість слонів і носорогів завдяки посиленим зусиллям з охорони дикої природи.

Доповнення 

Мисливиця Мереліз Ван Дер Мерве отримала від чоловіка на День святого Валентина незвичайний подарунок - можливість вбити жирафа, вирізати його серце, а з шкури зробити килимок.

Пінгвінів, що мешкають в акваріумі норвезького міста Берген, вакцинують від пташиного грипу після місяців ізоляції.

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