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У Норвегії після місяців карантину вакцинують пінгвінів

У Норвегії після місяців карантину вакцинують пінгвінів

Київ • УНН

 • 19771 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Пінгвінів, що мешкають в акваріумі норвезького міста Берген, вакцинують від пташиного грипу після місяців ізоляції. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Local.

Деталі

Так, 29 пінгвінів Дженту, які з початку грудня перебували в ізоляції після того, як в країні були виявлені випадки зараження вірусом пташиного грипу H5N8, вже отримали першу дозу вакцини і після отримання другої зможуть повернутися до свого нормального життя.

"Той факт, що пінгвінів вакцинують зараз, є чистою випадковістю, повністю незалежною від коронавірусу, але він показує, що вакцини важливі, особливо сьогодні", - сказав директор Аслак Свердруп.

В акваріумі Бергена ніхто не заразився грипом, і, хоча хвороба може бути смертельною для птахів, передача людям рідкісна.

Доповнення

У найстарішої, серед птахів дикої природи, самки альбатроса вилупилося пташеня. Вчені стверджують, що птаху вже більше 70 років.

У зоопарку Нікарагуа народилося рідкісне біле тигреня.

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