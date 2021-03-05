У Норвегії після місяців карантину вакцинують пінгвінів

Деталі

Так, 29 пінгвінів Дженту, які з початку грудня перебували в ізоляції після того, як в країні були виявлені випадки зараження вірусом пташиного грипу H5N8, вже отримали першу дозу вакцини і після отримання другої зможуть повернутися до свого нормального життя.

"Той факт, що пінгвінів вакцинують зараз, є чистою випадковістю, повністю незалежною від коронавірусу, але він показує, що вакцини важливі, особливо сьогодні", - сказав директор Аслак Свердруп.

В акваріумі Бергена ніхто не заразився грипом, і, хоча хвороба може бути смертельною для птахів, передача людям рідкісна.

Доповнення

У найстарішої, серед птахів дикої природи, самки альбатроса вилупилося пташеня. Вчені стверджують, що птаху вже більше 70 років.

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