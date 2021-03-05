В Норвегии после месяцев карантина вакцинируют пингвинов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Пингвинов, обитающих в аквариуме норвежского города Берген, вакцинируют от птичьего гриппа после месяцев изоляции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Local.
Детали
Так, 29 пингвинов Дженту, которые с начала декабря находились в изоляции после того, как в стране были выявлены случаи заражения вирусом птичьего гриппа H5N8, уже получили первую дозу вакцины и после получения второй смогут вернуться к своей нормальной жизни.
"Тот факт, что пингвинов вакцинируют сейчас, является чистой случайностью, полностью независимой от коронавируса, но он показывает, что вакцины важны, особенно сегодня", - сказал директор Аслак Свердруп.
В аквариуме Бергена никто не заразился гриппом, и, хотя болезнь может быть смертельной для птиц, передача людям редка.
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