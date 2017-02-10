КДК ФФУ оштрафовал "Динамо" из-за действий фанатов в матче с "Шахтером"

В свою очередь, рассмотрение дела о поведении болельщиков "горняков" отложено из-за того, что "Шахтер" намерен дать дополнительные объяснения.

Отметим, что не было принято решение и в отношении форварда киевлян Жуниора Мораеса, который заработал удаление в том же матче. Бразильцу грозит 3-матчевая дисквалификация, но КДК решил дождаться возвращения игрока в Украину, чтобы тот мог дать объяснения по поводу инцидента.

Напомним, что после 18 туров УПЛ "Шахтер" лидирует опережая "Динамо" на 12 пунктов.

Как сообщал УНН, дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19-го тура Лиги Пари-Матч в сезоне 2016/17 .