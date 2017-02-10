КДК ФФУ оштрафовал "Динамо" из-за действий фанатов в матче с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ оштрафовал киевское "Динамо" на 150 тыс. гривен за использование фанатами пиротехнических средств во время матча 18-го тура против "Шахтера", сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
В свою очередь, рассмотрение дела о поведении болельщиков "горняков" отложено из-за того, что "Шахтер" намерен дать дополнительные объяснения.
Отметим, что не было принято решение и в отношении форварда киевлян Жуниора Мораеса, который заработал удаление в том же матче. Бразильцу грозит 3-матчевая дисквалификация, но КДК решил дождаться возвращения игрока в Украину, чтобы тот мог дать объяснения по поводу инцидента.
Напомним, что после 18 туров УПЛ "Шахтер" лидирует опережая "Динамо" на 12 пунктов.
Как сообщал УНН, дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19-го тура Лиги Пари-Матч в сезоне 2016/17 .