КДК ФФУ оштрафував "Динамо" через дії фанатів у матчі з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітету ФФУ оштрафував київське "Динамо" на 150 000 гривень за використання фанатами піротехнічних засобів під час матчу 18-го туру проти "Шахтаря", інформує УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
У свою чергу, розгляд справи про поведінку вболівальників "гірників" відкладено через те, що "Шахтар" має намір дати додаткові пояснення.
Відзначимо, що не було прийнято рішення й щодо форварда киян Жуніора Мораеса, який заробив видалення в тому ж матчі. Бразильцеві загрожує 3-матчева дискваліфікація, але КДК вирішив дочекатися повернення гравця в Україну, щоб той міг дати пояснення з приводу інциденту.
Нагадаємо, що після 18 турів УПЛ "Шахтар" лідирує випереджаючи "Динамо" на 12 пунктів.
Як повідомляв УНН, дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 19-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17.