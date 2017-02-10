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КДК ФФУ оштрафував "Динамо" через дії фанатів у матчі з "Шахтарем"

Київ • УНН

 • 9753 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітету ФФУ оштрафував київське "Динамо" на 150 000 гривень за використання фанатами піротехнічних засобів під час матчу 18-го туру проти "Шахтаря", інформує УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".

КДК ФФУ оштрафував "Динамо" через дії фанатів у матчі з "Шахтарем"

У свою чергу, розгляд справи про поведінку вболівальників "гірників" відкладено через те, що "Шахтар" має намір дати додаткові пояснення.

Відзначимо, що не було прийнято рішення й щодо форварда киян Жуніора Мораеса, який заробив видалення в тому ж матчі. Бразильцеві загрожує 3-матчева дискваліфікація, але КДК вирішив дочекатися повернення гравця в Україну, щоб той міг дати пояснення з приводу інциденту.

Нагадаємо, що після 18 турів УПЛ "Шахтар" лідирує випереджаючи "Динамо" на 12 пунктів.

Як повідомляв УНН, дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 19-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17.

 

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