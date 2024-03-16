"Каждый российский убийца должен отвечать, и мы обеспечим их ответственность" - Зеленский во вторую годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв вражеского удара по драмтеатру в Мариуполе во вторую годовщину атаки, отметив, что каждый российский убийца должен отвечать за содеянное, и мы обеспечим их ответственность, пишет УНН.

Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Мы обеспечим такую их ответственность. Светлая память всем, чью жизнь забрал российский террор - подписал Зеленский обнародованное в соцсетях видео.

Авиаудар по Мариупольскому драмтеатру

16 марта 2022 года российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Как известно, здание театра в Мариуполе использовалось как бомбоубежище. В нём укрывались, по разным данным, от 500 человек до 1200 мирных жителей за дни до 16 марта.

18 марта сообщалось, что из разрушенного оккупантами драмтеатра в Мариуполе удалось вывести 130 человек. По состоянию на 25 марта, в сообщении горсовета говорилось, что, "по свидетельству очевидцев", во время бомбардировки театра погибло около 300 человек.

Информационное агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара могло погибнуть до 600 человек.

Согласно спутниковым снимкам, перед и позади здания Мариупольского драматического театра за два дня до вражеской бомбардировки были надписи большими буквами на русском языке "Дети", которые были видны с высоты.

Дополнение

Согласно оценке Human Rights Watch, в Мариуполе с марта 2022 года по февраль 2023 года из-за полномасштабного вторжения России погибло по меньшей мере 8 тыс. человек.