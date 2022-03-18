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Зі зруйнованого окупантами драмтеатру в Маріуполі вдалося вивести 130 людей - Омбудсмен

Зі зруйнованого окупантами драмтеатру в Маріуполі вдалося вивести 130 людей - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 84006 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Зі зруйнованого окупантами драмтеатру в Маріуполі уже вдалося вивести 130 людей. Про це повідомила в ефірі одного з телеканалів Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

Цитата

“Станом на цю годину нам відомо, що 130 людей вдалось вивести. Але, за нашими даними, там ще 1300 людей, які знаходяться в цьому бомбосховищі”, - сказала омбудсмен.

Деталі

З її слів, наразі на місці працюють співробітники надзвичайних служб.

Контекст

Російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.

Напередодні Денісова заявила про початок звільнення мирних жителів із-під завалів драматичного театру.

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