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Из разрушенного оккупантами драмтеатра в Мариуполе удалось вывести 130 человек - Омбудсмен

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Из разрушенного оккупантами драмтеатра в Мариуполе уже удалось вывести 130 человек. Об этом сообщила в эфире одного из телеканалов Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Цитата

“По состоянию на этот час нам известно, что 130 человек удалось вывести. Но, по нашим данным, там еще 1300 человек, которые находятся в этом бомбоубежище”, - сказала Омбудсмен.

Детали

По ее словам, сейчас на месте работают сотрудники чрезвычайных служб.

Контекст

Российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Накануне Денисова заявила о начале освобождения мирных жителей из-под завалов драматического театра.

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