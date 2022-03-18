Из разрушенного оккупантами драмтеатра в Мариуполе удалось вывести 130 человек - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Из разрушенного оккупантами драмтеатра в Мариуполе уже удалось вывести 130 человек. Об этом сообщила в эфире одного из телеканалов Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
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“По состоянию на этот час нам известно, что 130 человек удалось вывести. Но, по нашим данным, там еще 1300 человек, которые находятся в этом бомбоубежище”, - сказала Омбудсмен.
Детали
По ее словам, сейчас на месте работают сотрудники чрезвычайных служб.
Контекст
Российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.
Накануне Денисова заявила о начале освобождения мирных жителей из-под завалов драматического театра.