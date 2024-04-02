Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам конференции "Восстановление справедливости для Украины", отметив, что каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир. Об этом президент сказал во время конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге, передает УНН.

Детали

Я благодарю вас за неизменную веру в справедливость. Именно справедливость является той линией, от которой может начаться движение к надежному миру. Оружие дает физическую защиту, но именно справедливость возвращает ощущение безопасности жизни, которая была защищена силой оружия. И ощущение предсказуемости всех глобальных отношений. Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир. Именно справедливость способна это обеспечивать. Мы вместе с вами создали настоящую сеть ответственности - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина ценит лидерство Нидерландов в продвижении идеи специального трибунала по преступлению агрессии России, а также поблагодарил все страны и государственных руководителей, международные организации, общественных лидеров, представителей юридического сообщества, которые поддерживают глобальную работу по расследованию российских преступлений войны и привлечения виновных к ответственности.

Всех виновных - от политического и военного руководства России до рядовых исполнителей. Я уверен, что для всего мира важна деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина и работает над возвращением полной справедливости всем, по кому ударила эта война: и взрослым, и детям - добавил Зеленский.

Президент рассказал, что Украина создает вполне конкретные, системные инструменты, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный войной.

Вместе со многими странами и лидерами работаем для конфискации российских активов и доходов от них. Все это должно работать для людей, которых путин хотел уничтожить этой войной. Начинает работу и Реестр убытков, и критически важно, чтобы уже в этом году были созданы также: комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд как ключевые элементы запланированного механизма возмещения убытков - добавил глава государства.

По его словам, необходимо не отступать от общей линии - от линии справедливости.

Прошу вас не сбавлять обороты. Мы должны делать все возможное ради силы справедливости, чтобы справедливость давала настоящую силу нашей общей безопасности - безопасности от агрессий и террора - резюмировал Зеленский.

Напомним,

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Гааге рассказал об ощутимых результатах по восстановлению справедливости для украинцев по четырем направлениям.