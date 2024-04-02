Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  22393 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  33565 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  80587 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  118650 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  117340 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118329 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  169748 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107011 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  229124 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

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В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192894 просмотра

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1 апреля 2024, 09:33  •  169748 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  443122 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  415316 просмотра

Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге

Президент Зеленский отметил, что каждый потенциальный агрессор должен знать последствия разрушения мира, поскольку правосудие может обеспечить предсказуемость глобальных отношений и ответственность за военные преступления, совершенные в войне Украины с Россией.

Война •   •  10189 просмотра
Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге

Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении сергею богатикову, генеральному директору российского конструкторского бюро "Радуга", которое производит крылатые ракеты, используемые россией для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, включая атаку на жилой дом в Умани в апреле 2023 года, в результате которой погибли 23 человека.

Война •   •  8336 просмотра
Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении

В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

Национальная полиция доставляет лиц, уклоняющихся от призыва, на призывные участки и в военные комиссариаты, где уполномоченные работники составляют на них административные протоколы за нарушение законодательства о военной службе.

Общество •   •  9920 просмотра
В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.

спорт •   •  6860 просмотра
По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений

Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыт для подачи заявок на документирование убытков от российской агрессии, которые будут служить основанием для подачи заявлений на компенсацию.

Война •   •  9151 просмотра
Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений

Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва

В оккупированном Севастополе после взрыва выведена из строя электроподстанция, которая питала военную инфраструктуру противника.

Война •   •  22626 просмотра
Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва

"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.

Война •   •  21659 просмотра
"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения убытков, причиненных российской агрессией.

Общество •   •  17791 просмотра
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Кулеба подчеркнул ощутимые результаты Украины в восстановлении справедливости: запуск Реестра убытков для возмещения, создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины, получение ордеров МУС на арест, в том числе путина, и первые решения об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

Война •   •  16865 просмотра
Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

В марте 2023 года экспорт товаров из Украины составил 11,8 млн тонн на сумму $3,2 млрд, приблизившись к уровню, предшествовавшему вторжению.

Экономика •   •  16237 просмотра
Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики