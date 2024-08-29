Каждый должен быть всегда благодарным тем людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников и защитниц Украины заявил, что каждый в Украине должен быть всегда благодарным всем тем нашим людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины и ради нашего, украинского, национального достоинства, передает УНН.

Сегодня день, когда Украина особенно чтит память всех наших павших воинов. Уже более 10 лет продолжается эта битва ради нашего украинского государства, ради нашей независимости. Битва, которая имела разный масштаб и неодинаковую интенсивность, но с первых дней решает судьбу всей Украины и определяет, быть ли украинскому народу. И каждый в Украине должен быть всегда благодарным всем тем нашим людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины и ради нашего, украинского, национального достоинства. Пусть будет вечной и светлой память всех наших героев разных времен, которые боролись ради независимости Украины. Пусть каждая украинская семья, которая отдала Украине самое ценное - жизнь сына или дочери, брата или сестры, отца или матери, - пусть каждая такая украинская семья всегда получает от Украины благодарность и уважение, - сказал Зеленский.

Детали

Он добавил, что Украина защитит свою независимость и право на самостоятельную национальную жизнь для всех украинцев и это будет лучшим и наиболее достойным чествования памяти для всех украинцев и украинок, чья жизнь оборвалась на поле боя.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в годовщину боев за Иловайск отметил, что это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным.