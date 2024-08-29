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Кожен має бути завжди вдячним тим людям, які зробили свій найголовніший вибір у житті, вибір на користь України - Зеленський

Кожен має бути завжди вдячним тим людям, які зробили свій найголовніший вибір у житті, вибір на користь України - Зеленський

Київ • УНН

 • 19052 перегляди

Президент Зеленський закликав вшанувати пам'ять захисників України. Він наголосив на важливості вдячності тим, хто зробив вибір на користь України та її незалежності.

Президент України Володимир Зеленський в День пам’яті захисників і захисниць України заявив, що кожен в Україні має бути завжди вдячним усім тим нашим людям, які зробили свій найголовніший вибір у житті, вибір на користь України й заради нашої, української, національної гідності, передає УНН.

Сьогодні день, коли Україна особливо вшановує пам’ять усіх наших полеглих воїнів. Вже більш ніж 10 років триває ця битва заради нашої української держави, заради нашої незалежності. Битва, що мала різний масштаб та неоднакову інтенсивність, але від перших днів вирішує долю всієї України і визначає, чи бути українському народу. І кожен в Україні має бути завжди вдячним усім тим нашим людям, які зробили свій найголовніший вибір у житті, вибір на користь України й заради нашої, української, національної гідності. Хай буде вічною та світлою пам’ять усіх наших героїв різних часів, які боролися заради незалежності України. Хай кожна українська сім’я, яка віддала Україні найцінніше – життя сина чи доньки, брата чи сестри, батька чи матері, – хай кожна така українська сім’я завжди отримує від України вдячність і шану,

- сказав Зеленський.

Деталі

Він додав, що Україна захистить свою незалежність і право на самостійне національне життя для всіх українців і це буде найкращим та найбільш достойним вшанування пам’яті для всіх українців та українок, чиє життя обірвалося на полі бою.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в річницю боїв за Іловайськ наголосив, що це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним.

Павло Башинський

Павло Башинський

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