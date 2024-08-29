Зеленський в річницю боїв за Іловайськ: це був спланований злочин рф, якого Україна не залишить безкарним
Київ • УНН
Президент Зеленський вшанував пам'ять захисників, загиблих під Іловайськом у 2014 році. Він назвав це спланованим злочином росії, який Україна ніколи не забуде і не пробачить.
Президент Володимир Зеленський в річницю боїв за Іловайськ наголосив, що це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним, передає УНН.
Сьогодні Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче – своє життя. У серпні 14-го року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним
Він наголосив, що в Україні завжди пам’ятатимуть кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна.
"І ми не пробачимо росії жодного знищеного українського життя. Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів", - наголосив Зеленський.
Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність29.08.24, 06:31 • 31259 переглядiв