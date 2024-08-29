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Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність

Київ • УНН

 • 31259 перегляди

29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність. Символом дати є квітка соняшника, а подія була започаткована у 2019 році на честь річниці Іловайської трагедії.

Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Подія була започаткована у 2019 році на честь чергової річниці Іловайської трагедії. Символом сьогоднішньої сумної дати є квітка соняшника, пише УНН.

4 серпня 2014 року штабом АТО було прийняте рішення про проведення операції із часткового оточення Донецька з метою взяття під контроль основних шляхів комунікацій.

Перший штурм Іловайська розпочався 6 серпня. До 20 серпня українським підрозділам вдалося частково взяти місто під контроль.

Вирішальну роль у подальших подіях зіграло те, що росія неприховано почала направляти на допомогу сепаратистам своїй військові з’єднання.

В результаті запеклих нерівних боїв, станом на 28 серпня українські війська опинилися в оточенні. Була досягнута домовленість, що вони вийдуть з оточення двома гуманітарними коридорами.

Вихід розпочався вранці 29 серпня. Однак росіяни та бойовики цинічно порушили домовленість та обстріляли обидві колони.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ у боях за Іловайськ загинуло 220 осіб, з них 129 – під час виходу з оточення.

За деякими незалежними оцінками, кількість загиблих може перевищувати 300 чоловік. У боях за Іловайськ загинуло найбільше українських бійців за час проведення АТО/ООС.

Всього, за час проведення АТО/ООС загинуло близько 5 тисяч українських бійців.

Офіційно дані про українські втрати під час повномасштабного російського вторгнення не озвучуються. Хоча, у лютому цього року Президент України Володимир Зеленський озвучив цифру загиблих – 31 тисяча військових.

Західні ЗМІ пишуть, що ця цифра може сягати 200 тисяч. 

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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