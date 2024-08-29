Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
Київ • УНН
29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність. Символом дати є квітка соняшника, а подія була започаткована у 2019 році на честь річниці Іловайської трагедії.
Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Подія була започаткована у 2019 році на честь чергової річниці Іловайської трагедії. Символом сьогоднішньої сумної дати є квітка соняшника, пише УНН.
4 серпня 2014 року штабом АТО було прийняте рішення про проведення операції із часткового оточення Донецька з метою взяття під контроль основних шляхів комунікацій.
Перший штурм Іловайська розпочався 6 серпня. До 20 серпня українським підрозділам вдалося частково взяти місто під контроль.
Вирішальну роль у подальших подіях зіграло те, що росія неприховано почала направляти на допомогу сепаратистам своїй військові з’єднання.
В результаті запеклих нерівних боїв, станом на 28 серпня українські війська опинилися в оточенні. Була досягнута домовленість, що вони вийдуть з оточення двома гуманітарними коридорами.
Вихід розпочався вранці 29 серпня. Однак росіяни та бойовики цинічно порушили домовленість та обстріляли обидві колони.
За офіційними даними Генштабу ЗСУ у боях за Іловайськ загинуло 220 осіб, з них 129 – під час виходу з оточення.
За деякими незалежними оцінками, кількість загиблих може перевищувати 300 чоловік. У боях за Іловайськ загинуло найбільше українських бійців за час проведення АТО/ООС.
Всього, за час проведення АТО/ООС загинуло близько 5 тисяч українських бійців.
Офіційно дані про українські втрати під час повномасштабного російського вторгнення не озвучуються. Хоча, у лютому цього року Президент України Володимир Зеленський озвучив цифру загиблих – 31 тисяча військових.
Західні ЗМІ пишуть, що ця цифра може сягати 200 тисяч.