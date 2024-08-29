Сегодня День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность

Сегодня, 29 августа, в Украине чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Событие было основано в 2019 году в честь очередной годовщины Иловайской трагедии. Символом сегодняшней печальной даты является цветок подсолнечника, пишет УНН.

4 августа 2014 года штабом АТО было принято решение о проведении операции по частичному окружению Донецка с целью взятия под контроль основных путей коммуникаций.

Первый штурм Иловайска начался 6 августа. До 20 августа украинским подразделениям удалось частично взять город под контроль.

Решающую роль в дальнейших событиях сыграло то, что россия неприкрыто начала направлять на помощь сепаратистам свои военные соединения.

В результате ожесточенных неравных боев, по состоянию на 28 августа украинские войска оказались в окружении. Была достигнута договоренность, что они выйдут из окружения двумя гуманитарными коридорами.

Выход начался утром 29 августа. Однако россияне и боевики цинично нарушили договоренность и обстреляли обе колонны.

По официальным данным Генштаба ВСУ в боях за Иловайск погибло 220 человек, из них 129 - во время выхода из окружения.

По некоторым независимым оценкам, количество погибших может превышать 300 человек. В боях за Иловайск погибло больше всего украинских бойцов за время проведения АТО/ООС.

Всего, за время проведения АТО/ООС погибло около 5 тысяч украинских бойцов.

Официально данные об украинских потерях во время полномасштабного российского вторжения не озвучиваются. Хотя, в феврале этого года Президент Украины Владимир Зеленский озвучил цифру погибших - 31 тысяча военных.

Западные СМИ пишут, что эта цифра может достигать 200 тысяч.