Зеленский в годовщину боев за Иловайск: это было спланированное преступление рф, которое Украина не оставит безнаказанным
Киев • УНН
Президент Зеленский почтил память защитников, погибших под Иловайском в 2014 году. Он назвал это спланированным преступлением россии, которое Украина никогда не забудет и не простит.
Президент Владимир Зеленский в годовщину боев за Иловайск подчеркнул, что это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным, передает УНН.
Сегодня Украина чтит память всех своих защитников и защитниц. Всех, кто сражался ради нашего государства, ради украинской независимости и отдал самое дорогое - свою жизнь. В августе 14-го года, именно в эти дни, российский оккупант совершил одно из самых подлых преступлений этой войны - убил сотни наших воинов под Иловайском. Это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным
Он подчеркнул, что в Украине всегда будут помнить каждого и каждую, чьи жизни унесла эта война.
"И мы не простим россии ни одной уничтоженной украинской жизни. Вечная память всем нашим героям! И спасибо всем, кто не забывает, кто чтит и помогает родным наших павших воинов", - подчеркнул Зеленский.
Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність29 августа 2024, 03:31 • 27168 просмотров