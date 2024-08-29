Зеленский в годовщину боев за Иловайск: это было спланированное преступление рф, которое Украина не оставит безнаказанным

Президент Владимир Зеленский в годовщину боев за Иловайск подчеркнул, что это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным, передает УНН.

Сегодня Украина чтит память всех своих защитников и защитниц. Всех, кто сражался ради нашего государства, ради украинской независимости и отдал самое дорогое - свою жизнь. В августе 14-го года, именно в эти дни, российский оккупант совершил одно из самых подлых преступлений этой войны - убил сотни наших воинов под Иловайском. Это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что в Украине всегда будут помнить каждого и каждую, чьи жизни унесла эта война.

"И мы не простим россии ни одной уничтоженной украинской жизни. Вечная память всем нашим героям! И спасибо всем, кто не забывает, кто чтит и помогает родным наших павших воинов", - подчеркнул Зеленский.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність