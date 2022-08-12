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Казахстан запланировал продажу нефти по азербайджанскому трубопроводу в обход россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Казахстан, как ожидается, начнет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана с сентября, на фоне того, как страна ищет альтернативы маршруту, который россия угрожала закрыть, со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Казахстан запланировал продажу нефти по азербайджанскому трубопроводу в обход россии

Детали

Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что казахстанская государственная нефтяная компания "Казмунайгаз" (КМГ) ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, которым доставляется нефть в турецкий средиземноморский порт "Джейхан".

Объем чуть более 30 000 баррелей в сутки является незначительным по сравнению с обычными 1,3-1,4 миллиона баррелей в сутки, проходящими по трубопроводу "КТК".

Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) начнутся через месяц, сказал источник.

По словам двух источников, еще 3,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году другим азербайджанским трубопроводом в грузинский черноморский порт "Супса".

В сочетании с поставками через "БТД" объем будет равен чуть более 100 000 баррелей в сутки, или 8% поставок "КТК". 

Опора на Азербайджан позволила Казахстану обойти российскую территорию. В прошлом месяце BP Azerbaijan заявила, что перенаправит потоки из трубопровода "Баку-Супса" на большую трубу "БТД". При этом новый маршрут "БТД" означает, что Казахстану придется полагаться на флот небольших танкеров для перевозки нефти через Каспийское море в Баку из порта Актау, имеющего ограниченные запасные мощности, говорят источники.

По словам двух источников, совместное предприятие «Тенгизшевройл», возглавляемое нефтяной компанией Chevron, имеет собственное маркетинговое подразделение и отдельно ведет переговоры о своих маршрутах по трубопроводу и железной дороге.

Трубопровод "БТД" также может быть вариантом для «Тенгизшевройл», но источник сказал, что в случае согласия начало поставок может занять до шести месяцев. 

«Тенгизшевройл» уже начал перенаправлять небольшой объем нефти по железной дороге в грузинский порт Батуми в апреле, когда из-за урагана часть терминала "КТК" вышла из строя. Два источника сообщили, что «Тенгизшевройл» заказывает больше железнодорожных перевозок, и их может стать больше в сентябре или октябре.

Казахстан отдельно экспортирует до 1 миллиона тонн, или 250 000 баррелей в сутки, нефти марки Urals через российскую трубопроводную систему в порты Черного и Балтийского морей.

Дополнение

Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки.

В течение 20 лет они поставлялись по трубопроводу "КТК" в российский черноморский порт "Новороссийск", который обеспечивает выход на мировой рынок.

В июле российский суд пригрозил закрыть "КТК", что побудило правительство Казахстана и крупных иностранных производителей заключить контракты с другими торговыми точками в качестве меры предосторожности.

Ни одна из альтернатив не столь практична, как трубопровод "КТК", что повышает риск дальнейшей нестабильности на энергетических рынках, отмечает издание.

Вскоре после того, как россия вторглась в Украину в феврале, мировые цены на нефть достигли 14-летнего максимума и остаются высокими, поддерживаясь в среднем на отметке в более 100 долларов за баррель в июле.

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