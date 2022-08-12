Казахстан запланував продаж нафти азербайджанським трубопроводом в обхід росії

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62581 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70936 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82396 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87731 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98214 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151306 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71120 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151437 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109877 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69475 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7м/с
52%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21150 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22757 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 23990 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 13059 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13944 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62581 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151306 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175111 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151437 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96507 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99107 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43684 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47072 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61662 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Казахстан запланував продаж нафти азербайджанським трубопроводом в обхід росії

Київ • УНН

 • 132929 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Казахстан, як очікується, почне продавати частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану з вересня, на тлі того, як країна шукає альтернативи маршруту, який росія погрожувала закрити, з посиланням на три джерела, знайомих із цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Казахстан запланував продаж нафти азербайджанським трубопроводом в обхід росії

Деталі

Джерело, безпосередньо знайоме із ситуацією, повідомило, що казахстанська державна нафтова компанія "Казмунайгаз" (КМГ) веде попередні переговори з торговим підрозділом азербайджанської державної компанії SOCAR про дозвіл на продаж 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік через азербайджанський трубопровід, яким доставляється нафта у турецький середземноморський порт "Джейхан".

Обсяг трохи більше ніж 30 000 барелів на добу є незначним у порівнянні зі звичайними 1,3-1,4 мільйона барелів на добу, які проходять трубопроводом "КТК".

Остаточний контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а потоки трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД) розпочнуться за місяць, сказало джерело.

За словами двох джерел, ще 3,5 мільйона тонн казахстанської нафти на рік можуть почати надходити 2023 року іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту "Супса".

У поєднанні з поставками через "БТД" обсяг дорівнюватиме трохи більше 100 000 барелів на добу, або 8% поставок "КТК". 

Опора на Азербайджан дозволила Казахстану обійти російську територію. Минулого місяця BP Azerbaijan заявила, що перенаправить потоки з трубопроводу "Баку-Супса" на більшу трубу "БТД". При цьому новий маршрут "БТД" означає, що Казахстану доведеться покладатись на флот невеликих танкерів для перевезення нафти через Каспійське море до Баку з порту Актау, який має обмежені запасні потужності, кажуть джерела.

За словами двох джерел, спільне підприємство "Тенгізшевройл", яке очолює нафтова компанія Chevron, має власний маркетинговий підрозділ і окремо веде переговори про свої маршрути трубопроводом і залізницею.

Трубопровід "БТД" також може бути варіантом для "Тенгізшевройл", але джерело сказало, що у разі згоди початок поставок може тривати до шести місяців. 

"Тенгізшевройл" вже почав перенаправляти невеликий обсяг нафти залізницею до грузинського порту Батумі у квітні, коли через ураган частина терміналу КТК вийшла з ладу. Два джерела повідомили, що "Тенгізшевройл" замовляє більше залізничних перевезень, і їх можуть наростити у вересні чи жовтні.

Казахстан окремо експортує до 1 мільйона тонн, або 250 000 барелів на добу, нафти марки Urals через російську трубопровідну систему до портів Чорного та Балтійського морів.

Доповнення

Експорт казахстанської нафти становить понад 1% світових поставок, або приблизно 1,4 мільйона барелів на добу.

Протягом 20 років вони поставлялися трубопроводом "КТК" до російського чорноморського порту "Новоросійськ", який забезпечує вихід на світовий ринок.

У липні російський суд пригрозив закрити "КТК", що спонукало уряд Казахстану та великих іноземних виробників укласти контракти з іншими торговими точками як запобіжний захід.

Жодна з альтернатив не є настільки практичною, як трубопровід "КТК", що підвищує ризик подальшої нестабільності на енергетичних ринках, відзначає видання.

Невдовзі після того, як росія вторглася в Україну в лютому, світові ціни на нафту досягли 14-річного максимуму і залишаються високими, підтримуючись в середньому на рівні у понад 100 доларів за барель у липні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,705.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.12
Ethereum
$1,622.75