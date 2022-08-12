Казахстан запланував продаж нафти азербайджанським трубопроводом в обхід росії

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Джерело, безпосередньо знайоме із ситуацією, повідомило, що казахстанська державна нафтова компанія "Казмунайгаз" (КМГ) веде попередні переговори з торговим підрозділом азербайджанської державної компанії SOCAR про дозвіл на продаж 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік через азербайджанський трубопровід, яким доставляється нафта у турецький середземноморський порт "Джейхан".

Обсяг трохи більше ніж 30 000 барелів на добу є незначним у порівнянні зі звичайними 1,3-1,4 мільйона барелів на добу, які проходять трубопроводом "КТК".

Остаточний контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а потоки трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД) розпочнуться за місяць, сказало джерело.

За словами двох джерел, ще 3,5 мільйона тонн казахстанської нафти на рік можуть почати надходити 2023 року іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту "Супса".

У поєднанні з поставками через "БТД" обсяг дорівнюватиме трохи більше 100 000 барелів на добу, або 8% поставок "КТК".

Опора на Азербайджан дозволила Казахстану обійти російську територію. Минулого місяця BP Azerbaijan заявила, що перенаправить потоки з трубопроводу "Баку-Супса" на більшу трубу "БТД". При цьому новий маршрут "БТД" означає, що Казахстану доведеться покладатись на флот невеликих танкерів для перевезення нафти через Каспійське море до Баку з порту Актау, який має обмежені запасні потужності, кажуть джерела.

За словами двох джерел, спільне підприємство "Тенгізшевройл", яке очолює нафтова компанія Chevron, має власний маркетинговий підрозділ і окремо веде переговори про свої маршрути трубопроводом і залізницею.

Трубопровід "БТД" також може бути варіантом для "Тенгізшевройл", але джерело сказало, що у разі згоди початок поставок може тривати до шести місяців.

"Тенгізшевройл" вже почав перенаправляти невеликий обсяг нафти залізницею до грузинського порту Батумі у квітні, коли через ураган частина терміналу КТК вийшла з ладу. Два джерела повідомили, що "Тенгізшевройл" замовляє більше залізничних перевезень, і їх можуть наростити у вересні чи жовтні.

Казахстан окремо експортує до 1 мільйона тонн, або 250 000 барелів на добу, нафти марки Urals через російську трубопровідну систему до портів Чорного та Балтійського морів.

Доповнення

Експорт казахстанської нафти становить понад 1% світових поставок, або приблизно 1,4 мільйона барелів на добу.

Протягом 20 років вони поставлялися трубопроводом "КТК" до російського чорноморського порту "Новоросійськ", який забезпечує вихід на світовий ринок.

У липні російський суд пригрозив закрити "КТК", що спонукало уряд Казахстану та великих іноземних виробників укласти контракти з іншими торговими точками як запобіжний захід.

Жодна з альтернатив не є настільки практичною, як трубопровід "КТК", що підвищує ризик подальшої нестабільності на енергетичних ринках, відзначає видання.

Невдовзі після того, як росія вторглася в Україну в лютому, світові ціни на нафту досягли 14-річного максимуму і залишаються високими, підтримуючись в середньому на рівні у понад 100 доларів за барель у липні.