Казахстан привлекает на свой рынок ушедшие из россии компании

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«Мы сейчас проводим работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок. Уже 45 компаний приняли положительное решение по работе в Казахстане. Мы с каждой компанией сейчас работаем, создали рабочие группы по каждому проекту, чтобы помочь компаниям разместить производства в нашей экономике. Это Skoda, GE Healthcare, Philips, Honeywell, которая открыла свое производство в Алматы, и другие», – сказал Смаилов.

Напомним

В Казахстане отказались от изучения русского языка в первом классе.