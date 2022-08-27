Казахстан перетягує на свій ринок компанії, що пішли з росії

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«Ми зараз проводимо роботу з релокації. Зокрема, понад 250 компаній, які залишили російський ринок, це переважно західні компанії в несировинних секторах. Ми склали таргет-лыст, дали інформацію, що Казахстан зацікавлений у тому, щоб вони прийшли працювати на наш ринок. Уже 45 компаній ухвалили позитивне рішення щодо роботи в Казахстані. Ми з кожною компанією зараз працюємо, створили робочі групи за кожним проектом, щоб допомогти компаніям розмістити виробництва у нашій економіці. Це Skoda, GE Healthcare, Philips, Honeywell, яка відкрила своє виробництво в Алмати, та інші», – сказав Смаїлов.

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У Казахстані відмовилися від вивчення російської у першому класі.