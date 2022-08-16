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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Казахстане отказались от изучения русского языка в первом классе

Киев • УНН

 • 195722 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Власти Казахстана отказались от изучения сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов, передает УНН.

В Казахстане отказались от изучения русского языка в первом классе

Детали

По его словам, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке.

Аймагамбетов подчеркнул, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу.

"Со второго класса начнется изучение русского языка как отдельной дисциплины, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык", – сказал он.

При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета – на русском и казахском, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе, сообщили росСМИ в Минобразования Казахстана.

Дополнение

Школьники в Казахстане раньше начинали с первого класса изучать три языка: русский, казахский и английский. Изучение английского с первого класса появилось в 2012 году. В августе власти Казахстана опровергли информацию о том, что в течение 6–7 лет намерены отменить классы с русским языком обучения.

Напомним 

В связи с полномасштабной войной министерство науки и образования Украины обновило содержание учебных программ общего среднего образования из "Истории Украины", "Всемирной истории", "Основ здоровья", "Основ правоведения", "Географии".

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