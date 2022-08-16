У Казахстані відмовилися від вивчення російської мови у першому класі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Влада Казахстану відмовилася від вивчення одразу трьох мов для першокласників з нового навчального року. Про це повідомив міністр освіти Асхат Аймагамбетов, передає УНН.
Деталі
За його словами, з першого класу діти вивчатимуть лише казахську, оскільки для вивчення російської й англійської їм спочатку потрібно навчитися читати і писати рідною мовою.
Аймагамбетов наголосив, що першокласникам важко вивчати три мови одразу.
"З другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова", – сказав він.
При цьому в програмі школярів перших і других класів, які навчаються російською мовою, залишаться два предмети – російська та казахська, а англійську мову діти почнуть вивчати також у третьому класі, повідомили росЗМІ в Міносвіти Казахстану.
Доповнення
Школярі в Казахстані раніше починали з першого класу вивчати три мови: російську, казахську й англійську. Вивчення англійської з першого класу з’явилося у 2012 році. У серпні влада Казахстану заперечила інформацію про те, що протягом 6–7 років має намір скасувати класи із російською мовою навчання.
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