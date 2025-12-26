$41.930.22
12:21 • 660 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 11367 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 10893 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 9044 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 13108 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 16690 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 30310 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16318 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 28770 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15815 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Казахстан опубликовал промежуточный отчет расследования об аварии самолета под Актау

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Министерство транспорта Казахстана обнародовало промежуточный отчет по аварии самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Согласно ему, самолет был поврежден "поражающими элементами боевой части", однако их принадлежность не установлена.

Казахстан опубликовал промежуточный отчет расследования об аварии самолета под Актау

Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился под Актау год назад. Согласно ему, самолет был поврежден "поражающими элементами боевой части". Об этом сообщает Радио Азаттык, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что комиссия по расследованию аварии провела сбор и анализ данных, включая информацию об экипаже, диспетчерах, нормативных документах эксплуатанта, материалах по подготовке и выполнению полета, метеорологических сведениях и данных технического обслуживания. Также получены копии бортового журнала и другой документации, касающейся рейса. В работе комиссии принимают участие представители Азербайджана, Бразилии, России и наблюдатель от Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Согласно ее заключению, гидравлическая система самолета была повреждена в результате "разрыва металла в результате столкновения твердых предметов".

Повреждения воздушного судна, вероятно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось

- говорится в отчете.

Сквозные повреждения, согласно выводам трасологической экспертизы, "могут быть образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из металла на основе железа (основа стали)".

Комиссия не смогла проанализировать данные на кассете центрального компьютера технического обслуживания самолета, поскольку устройство получило повреждения из-за высоких температур.

Окончательный отчет комиссии будет опубликован на сайте Министерства транспорта Казахстана, но конкретная дата не указана.

Напомним

25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Радио Свобода
Бразилия
Азербайджан
Казахстан