Казахстан опубликовал промежуточный отчет расследования об аварии самолета под Актау
Киев • УНН
Министерство транспорта Казахстана обнародовало промежуточный отчет по аварии самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Согласно ему, самолет был поврежден "поражающими элементами боевой части", однако их принадлежность не установлена.
Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился под Актау год назад. Согласно ему, самолет был поврежден "поражающими элементами боевой части". Об этом сообщает Радио Азаттык, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что комиссия по расследованию аварии провела сбор и анализ данных, включая информацию об экипаже, диспетчерах, нормативных документах эксплуатанта, материалах по подготовке и выполнению полета, метеорологических сведениях и данных технического обслуживания. Также получены копии бортового журнала и другой документации, касающейся рейса. В работе комиссии принимают участие представители Азербайджана, Бразилии, России и наблюдатель от Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Согласно ее заключению, гидравлическая система самолета была повреждена в результате "разрыва металла в результате столкновения твердых предметов".
Повреждения воздушного судна, вероятно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось
Сквозные повреждения, согласно выводам трасологической экспертизы, "могут быть образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из металла на основе железа (основа стали)".
Комиссия не смогла проанализировать данные на кассете центрального компьютера технического обслуживания самолета, поскольку устройство получило повреждения из-за высоких температур.
Окончательный отчет комиссии будет опубликован на сайте Министерства транспорта Казахстана, но конкретная дата не указана.
Напомним
25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.