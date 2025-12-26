Казахстан опублікував проміжний звіт розслідування про аварію літака під Актау
Київ • УНН
Міністерство транспорту Казахстану оприлюднило проміжний звіт щодо аварії літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines під Актау. Згідно з ним, літак був пошкоджений "вражаючими елементами бойової частини", проте їх приналежність не встановлена.
Міністерство транспорту Казахстану опублікувало проміжний звіт щодо розслідування аварії літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який розбився під Актау рік тому. Згідно з ним, літак був пошкоджений "вражаючими елементами бойової частини". Про це повідомляє Радіо Аззатик, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що комісія з розслідування аварії провела збір та аналіз даних, включаючи інформацію про екіпаж, диспетчерів, нормативні документи експлуатанта, матеріали з підготовки та виконання польоту, метеорологічні відомості та дані технічного обслуговування. Також отримано копії бортового журналу та іншої документації, що стосується рейсу. У роботі комісії беруть участь представники Азербайджану, Бразилії, росії та спостерігач від Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
Згідно з її висновком, гідравлічна система літака була пошкоджена в результаті "розриву металу в результаті зіткнення твердих предметів".
Пошкодження повітряного судна, ймовірно, були викликані вражаючими елементами бойової частини, проте їх приналежність встановити не вдалося
Наскрізні пошкодження, згідно з висновками трасологічної експертизи, "можуть бути утворені металевими фрагментами (зовнішніми об'єктами), виготовленими із металу на основі заліза (основа сталі)".
Комісія не змогла проаналізувати дані на касеті центрального комп'ютера технічного обслуговування літака, оскільки пристрій зазнав пошкодження через високі температури.
Остаточний звіт комісії буде опубліковано на сайті Міністерства транспорту Казахстану, але конкретна дата не вказана.
Нагадаємо
25 грудня 2024 року літак, що летів з Баку до Грозного, змінив маршрут і розбився недалеко від аеропорту міста Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, 38 загинули.