Казахстан опублікував проміжний звіт розслідування про аварію літака під Актау

$41.930.22
49.430.26
ukenru
12:21 • 976 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 11674 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 11066 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 9376 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 13254 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 16770 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 30516 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16337 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 28930 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15825 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4м/с
88%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 19994 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 18804 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 14181 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 11510 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 14512 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 11674 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 30516 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 28930 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 84860 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 85669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Манфред Вебер
Борис Пісторіус
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаївська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 11600 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 21763 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 25535 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 26482 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 29528 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Казахстан опублікував проміжний звіт розслідування про аварію літака під Актау

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Міністерство транспорту Казахстану оприлюднило проміжний звіт щодо аварії літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines під Актау. Згідно з ним, літак був пошкоджений "вражаючими елементами бойової частини", проте їх приналежність не встановлена.

Казахстан опублікував проміжний звіт розслідування про аварію літака під Актау

Міністерство транспорту Казахстану опублікувало проміжний звіт щодо розслідування аварії літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який розбився під Актау рік тому. Згідно з ним, літак був пошкоджений "вражаючими елементами бойової частини". Про це повідомляє Радіо Аззатик, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що комісія з розслідування аварії провела збір та аналіз даних, включаючи інформацію про екіпаж, диспетчерів, нормативні документи експлуатанта, матеріали з підготовки та виконання польоту, метеорологічні відомості та дані технічного обслуговування. Також отримано копії бортового журналу та іншої документації, що стосується рейсу. У роботі комісії беруть участь представники Азербайджану, Бразилії, росії та спостерігач від Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Згідно з її висновком, гідравлічна система літака була пошкоджена в результаті "розриву металу в результаті зіткнення твердих предметів".

Пошкодження повітряного судна, ймовірно, були викликані вражаючими елементами бойової частини, проте їх приналежність встановити не вдалося

- йдеться у звіті.

Наскрізні пошкодження, згідно з висновками трасологічної експертизи, "можуть бути утворені металевими фрагментами (зовнішніми об'єктами), виготовленими із металу на основі заліза (основа сталі)".

Комісія не змогла проаналізувати дані на касеті центрального комп'ютера технічного обслуговування літака, оскільки пристрій зазнав пошкодження через високі температури.

Остаточний звіт комісії буде опубліковано на сайті Міністерства транспорту Казахстану, але конкретна дата не вказана.

Нагадаємо

25 грудня 2024 року літак, що летів з Баку до Грозного, змінив маршрут і розбився недалеко від аеропорту міста Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, 38 загинули.

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Радіо Свобода
Бразилія
Азербайджан
Казахстан