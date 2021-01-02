"Кофе, три минуты": в России пьяный мужчина выдвинул ультиматум и угрожал взорвать самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В небе над Нижним Новгородом в РФ мужчина пригрозил взорвать самолет, если ему "в течение трех минут не нальют кофе". Об этом сообщает Telegram-канал Mash, сообщает УНН.
"31 декабря в 13:14 на рейсе Нижневартовск - Домодедово "начались движения". Суету стал наводить 61-летний житель Подмосковья Сергей Богинский. До этого он выпил, ему вполне прилично дало, и разум полетел. В итоге был выдвинут ультиматум: кофе, три минуты, одежда, мотоцикл", - сообщили в паблике.
Как указано, мужчину "утихомирили".
"Бортпроводник доложил куда следует, уголовное дело изо всех сил готово возбудиться", - добавили в паблике.
Добавим, что в российском Липецке в новогоднюю ночь человек забрался на верхушку 24-метровой елки.