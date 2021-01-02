"Кава, три хвилини": у Росії п'яний чоловік висунув ультиматум і погрожував підірвати літак

“31 грудня о 13:14 на рейсі Нижньовартовськ — Домодєдово “почалися рухи”. Метушню створював 61-річний житель Підмосков'я Сергій Богінський. До цього він випив, йому “пристойно дало” і розум “полетів”. В підсумку, був висунутий ультиматум: кава, три хвилини, одяг, мотоцикл”, - повідомили у пабліку.

Вказано, що чоловіка "утихомирили".

"Бортпровідник доклав, куди слід, кримінальна справа з усіх сил готова відкриватися", - додали у пабліку.

Додамо, що у російському Липецьку в новорічну ніч чоловік забрався на верхівку 24-метрової ялинки.