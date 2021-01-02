"Кава, три хвилини": у Росії п'яний чоловік висунув ультиматум і погрожував підірвати літак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У небі над Нижнім Новгородом у РФ чоловік пригрозив підірвати літак, якщо йому “протягом трьох хвилин не наллють кави”. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, інформує УНН.
“31 грудня о 13:14 на рейсі Нижньовартовськ — Домодєдово “почалися рухи”. Метушню створював 61-річний житель Підмосков'я Сергій Богінський. До цього він випив, йому “пристойно дало” і розум “полетів”. В підсумку, був висунутий ультиматум: кава, три хвилини, одяг, мотоцикл”, - повідомили у пабліку.
Вказано, що чоловіка "утихомирили".
"Бортпровідник доклав, куди слід, кримінальна справа з усіх сил готова відкриватися", - додали у пабліку.
Додамо, що у російському Липецьку в новорічну ніч чоловік забрався на верхівку 24-метрової ялинки.