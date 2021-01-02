"Новорічний спайдермен": у Росії чоловік видерся на 24-метрову ялинку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У російському Липецьку в новорічну ніч чоловік забрався на верхівку 24-метрової різдвяної ялинки. Про це повідомляє місцевий ресурс “GOROD48”, інформує УНН.
“У новорічну ніч на площі Петра Великого, біля головної ялинки Липецька зібралося немало містян. Гуляла на площі і компанія молодих людей. Один з них, раптом, поліз на ялинку. Зробив він це дуже швидко, легко здолавши усі 24 метри до різдвяної зірки. Люди, які зібралися на площі, підбадьорювали його криками”, - зазначили в виданні.
За словами свідків, злазив чоловік набагато повільніше, а коли опинився на землі, то посковзнувся на льоду, зробивши "кувирок", ніби “завершивши виступ у цирку”.
Також “GOROD48” зазначив, що "спайдермен" — спортсмен і під час "штурму" ялинки був тверезим.
Нагадаємо, минулого року чоловік видерся на центральну ялинку Івано-Франківська.