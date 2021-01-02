"Новогодний спайдермен": в России мужчина взобрался на 24-метровую елку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В российском Липецке в новогоднюю ночь мужчина забрался на верхушку 24-метровой рождественской елки. Об этом сообщает местный ресурс "GOROD48", информирует УНН.
"В новогоднюю ночь на площади Петра Великого, у главной елки Липецка собралось немало горожан. Гуляла на площади и компания молодых людей. Один из них вдруг полез на елку. Сделал он это очень быстро, легко преодолев все 24 метра до рождественской звезды. Люди, собравшиеся на площади, подбадривали его криками", - отметили в издании.
По словам свидетелей, слезал мужчина гораздо медленнее, а когда оказался на земле, то поскользнулся на льду, сделав "кувырок", как будто "завершив выступление в цирке".
Также "GOROD48" отметил, что "спайдермен" - спортсмен и во время "штурма" елки был трезв.
В прошлом году мужчина забрался на центральную елку Ивано-Франковска.