Пыточная в Херсоне: по меньшей мере 17 человек пережили сексуальное насилие

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«Недавно следователи СБУ под процессуальным руководством прокуроров Херсонской областной прокуратуры раскрыли дело по организации пыточной во время оккупации Херсона. Около 200 человек были подвергнуты пыткам со стороны оккупационных войск. Это были проукраинские активисты, воины АТО, ООС, правоохранители, члены их семей. По меньшей мере 17 из них пережили сексуальное насилие», — рассказал Костин.

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По материалам СБУ тюремный срок получил бывший охранник российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона.

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СБУ совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу на участников преступной организации, которая действовала в составе созданного агрессором «главного управления мвс рф Херсонской области».