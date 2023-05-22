Катівня в Херсоні: щонайменше 17 осіб пережили сексуальне насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Під час окупації Херсона щонайменше 17 осіб пережили сексуальне насильство. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час конференції "U4J: Respect. Support. Justice" ("U4J:Повага. Допомога. Справедливість"), передає кореспондент УНН.
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«Нещодавно слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Херсонської обласної прокуратури розкрили справу щодо організації катівні під час окупації Херсону. Близько 200 осіб були піддані тортурам з боку окупаційних військ. Це були проукраїнські активісти, воїни АТО, ООС, правоохоронці, члени їхніх сімей. Щонайменше 17 з них пережили сексуальне насильство», - розповів Костін.
Додамо
За матеріалами СБУ тюремний строк отримав колишній охоронець російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона.
Доповнення
СБУ спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу на учасників злочинної організації, яка діяла у складі створеного агресором «головного управління мвс рф Херсонської області».