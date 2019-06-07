Катастрофа Ми-8: проводится 21 молекулярно-генетическую экспертиза
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В рамках расследования катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области проводится 21 молекулярно-генетическую экспертизу. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
"Относительно экспертиз по вертолету - проводятся 5 судебно-медицинских экспертиз и 21 молекулярно-генетическая экспертиза. Они еще продолжаются, результаты еще не по всем", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что была проведена экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.
Напомним, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.
Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов).
Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.