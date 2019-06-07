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Катастрофа Мі-8: проводиться 21 молекулярно-генетична експертиза

Катастрофа Мі-8: проводиться 21 молекулярно-генетична експертиза

Київ • УНН

 • 16925 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. У рамках розслідування катастрофи гелікоптеру Мі-8 у Рівненській області проводиться 21 молекулярно-генетичну експертизу. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.

"Щодо експертиз по гелікоптеру – проводяться 5 судово-медичних експертиз та 21 молекулярно-генетична експертиза. Вони ще тривають, результати є ще не по всім", - зазначили у прес-службі.

Крім того, у прес-службі додали, що була проведена експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з гелікоптером Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння військовий гелікоптер Мі-8 загорівся.

Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, зокрема командир військової частини А2595. 

Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів). 

Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність

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