Катастрофа Ми-8: идентифицированы тела погибших членов экипажа

"Были идентифицированы фрагменты тел погибших членов экипажа, проведены молекулярно-генетические экспертизы. Ориентировочно сегодня тела членов экипажа будут выданы родственникам для захоронения", - отметили в пресс-службе.



По данным пресс-службы, в рамках расследования допрошены лица, причастные к подготовке и проведению полетов, а также очевидцы падения, изъята определенная документация по подготовке и проведению полетов.



Сейчас продолжаются судебно-медицинские экспертизы. На месте работает комиссия Министерства обороны Украины.



Напомним, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.