Катастрофа Мі-8: ідентифіковані тіла загиблих членів екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Під час проведення ряду експертиз у рамках розслідування катастрофи гелікоптеру Мі-8 у Рівненській області ідентифіковані фрагменти тіл загиблих членів екіпажу. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
"Були ідентифіковані фрагменти тіл загиблих членів екіпажу, проведено молекулярно-генетичні експертизи. Орієнтовно сьогодні тіла членів екіпажу будуть видані родичам для поховання", - зазначили у прес-службі.
За даними прес-служби, у рамках розслідування допитані особи, причетні до підготовки та проведення польотів, а також очевидці падіння, вилучена певна документація щодо підготовки та проведення польотів.
Наразі тривають судово-медичні експертизи. На місці працює комісія Міністерства оборони України.
Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з гелікоптером Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння військовий гелікоптер Мі-8 загорівся.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, зокрема командир військової частини А2595. Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів).
Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.