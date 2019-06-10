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Катастрофа Мі-8: ідентифіковані тіла загиблих членів екіпажу

Катастрофа Мі-8: ідентифіковані тіла загиблих членів екіпажу

Київ • УНН

 • 23793 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Під час проведення ряду експертиз у рамках розслідування катастрофи гелікоптеру Мі-8 у Рівненській області ідентифіковані фрагменти тіл загиблих членів екіпажу. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

"Були ідентифіковані фрагменти тіл загиблих членів екіпажу, проведено молекулярно-генетичні експертизи. Орієнтовно сьогодні тіла членів екіпажу будуть видані родичам для поховання", - зазначили у прес-службі.

За даними прес-служби, у рамках розслідування допитані особи, причетні до підготовки та проведення польотів, а також очевидці падіння, вилучена певна документація щодо підготовки та проведення польотів.

Наразі тривають судово-медичні експертизи. На місці працює комісія Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з гелікоптером Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння військовий гелікоптер Мі-8 загорівся.

Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, зокрема командир військової частини А2595. Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів).

Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.

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