Катар согласился на условия США и приказал представителям ХАМАС покинуть страну
Киев • УНН
По требованию США Катар приказал представителям ХАМАС покинуть страну и закрыть дипломатический офис в Дохе. Решение принято после казни заложников и отказа от предложений о прекращении огня.
Власти Катара по просьбе США приказали представителям террористической группировки ХАМАС покинуть страну. Как пишет УНН, об этом со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена сообщило The Times of Israel.
Детали
Катар принимает официальных представителей ХАМАСа в столице с 2012 года, когда боевики перенесли штаб-квартиру из Дамаска во время войны в Сирии.
После запроса США Катар неделю назад заявил представителям ХАМАСа, что они должны закрыть свой дипломатический офис.
Добавим
После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября США предостерегли Катар, что Доха не сможет поддерживать "обычную связь" с террористической группировкой. Однако администрация не просила страну закрыть офис ХАМАСа, считая, что канал связи с ХАМАС имеет важное значение для достижения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников.
Официальный представитель США заявил изданию, что казнь ХАМАСом американо-израильского заложника Герша Голдберга-Полина вместе с пятью другими пленными в конце августа и последующий отказ от новых предложений о прекращении огня побудили администрацию Байдена изменить свой подход к дальнейшему присутствию боевой группировки в Дохе, считая это "больше не приемлемым".
Напомним
Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
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