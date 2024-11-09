Катар согласился на условия США и приказал представителям ХАМАС покинуть страну

ukenru
Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 107757 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 120397 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 125866 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 161908 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 120330 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 121860 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 120807 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 158430 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132013 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 172333 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атаковал Сумскую область: 8 человек получили ранения

Враг атаковал Сумскую область: 8 человек получили ранения

03:17 • 41594 просмотра
Тарас Чмут: армия нуждается в доукомплектовании 500 тысячами военнослужащих

Тарас Чмут: армия нуждается в доукомплектовании 500 тысячами военнослужащих

03:55 • 54982 просмотра
рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

рф держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

04:34 • 58523 просмотра
Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте

Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте

04:47 • 48000 просмотра
Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области

Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области

05:07 • 42056 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 161908 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 133551 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 158430 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 161446 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 158098 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 5385 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

20:15 • 50863 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 102311 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 102929 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 110609 просмотра
Актуальное
Катар согласился на условия США и приказал представителям ХАМАС покинуть страну

Катар согласился на условия США и приказал представителям ХАМАС покинуть страну

Киев  •  УНН

12:00 • 3781 просмотра

Read in English

По требованию США Катар приказал представителям ХАМАС покинуть страну и закрыть дипломатический офис в Дохе. Решение принято после казни заложников и отказа от предложений о прекращении огня.

Власти Катара по просьбе США приказали представителям террористической группировки ХАМАС покинуть страну. Как пишет УНН, об этом со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена сообщило The Times of Israel.

Детали

Катар принимает официальных представителей ХАМАСа в столице с 2012 года, когда боевики перенесли штаб-квартиру из Дамаска во время войны в Сирии.

После запроса США Катар неделю назад заявил представителям ХАМАСа, что они должны закрыть свой дипломатический офис.

Добавим

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября США предостерегли Катар, что Доха не сможет поддерживать "обычную связь" с террористической группировкой. Однако администрация не просила страну закрыть офис ХАМАСа, считая, что канал связи с ХАМАС имеет важное значение для достижения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников.

Официальный представитель США заявил изданию, что казнь ХАМАСом американо-израильского заложника Герша Голдберга-Полина вместе с пятью другими пленными в конце августа и последующий отказ от новых предложений о прекращении огня побудили администрацию Байдена изменить свой подход к дальнейшему присутствию боевой группировки в Дохе, считая это "больше не приемлемым".

Напомним

Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

ХАМАС отклонил мирное предложение Египта по Сектору Газа - Блинкин5 ноября 2024, 01:08 • 105520 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
izrailИзраиль
damaskДамаск
katarКатар
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты