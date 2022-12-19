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Катар предупредил ЕС о "газовых" последствиях из-за недопуска к Европарламенту

Киев • УНН

 • 769039 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Катар назвал дискриминацией предложение не допускать его представителей в Европарламент на фоне коррупционного скандала.

Об этом со ссылкой на заявление Дохи сообщает агентство AFP, передает УНН.

Детали

Катар отверг обвинения в коррупционном скандале в Европейском парламенте и предупредил о негативных последствиях для поставки газа в случае прекращения доступа катарским чиновникам в Европарламент.

Возможная приостановка доступа Катара к Европейскому парламенту до окончания судебного разбирательства - это "дискриминационная" мера, которая "оказывает негативное влияние на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности и на текущие переговоры о глобальном дефиците энергии и безопасности", говорится в заявлении.

"Мы решительно отвергаем обвинения в причастности нашего правительства к правонарушениям", - отмечается в сообщении.

Коррупционный скандал в Европарламенте

В начале декабря вице-председатель Европарламента, представительница социал-демократического крыла из Греции Ева Кайли стала одной из шести подозреваемых в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара.

Трое из четырех арестованных подозреваемых, в том числе Ева Кайли, остаются под стражей, а четвертый был уволен с электронным браслетом, сообщил в среду федеральный прокурор Бельгии.

Подозрение брюссельских следователей состоит в том, что Катар использовал деньги и подарки для влияния на экономические и политические решения в Европарламенте. Были проведены обыски, выявлено более 1,5 миллиона евро подозрительного происхождения.

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