Катар предупредил ЕС о "газовых" последствиях из-за недопуска к Европарламенту
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Катар назвал дискриминацией предложение не допускать его представителей в Европарламент на фоне коррупционного скандала.
Об этом со ссылкой на заявление Дохи сообщает агентство AFP, передает УНН.
Детали
Катар отверг обвинения в коррупционном скандале в Европейском парламенте и предупредил о негативных последствиях для поставки газа в случае прекращения доступа катарским чиновникам в Европарламент.
Возможная приостановка доступа Катара к Европейскому парламенту до окончания судебного разбирательства - это "дискриминационная" мера, которая "оказывает негативное влияние на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности и на текущие переговоры о глобальном дефиците энергии и безопасности", говорится в заявлении.
"Мы решительно отвергаем обвинения в причастности нашего правительства к правонарушениям", - отмечается в сообщении.
Коррупционный скандал в Европарламенте
В начале декабря вице-председатель Европарламента, представительница социал-демократического крыла из Греции Ева Кайли стала одной из шести подозреваемых в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара.
Трое из четырех арестованных подозреваемых, в том числе Ева Кайли, остаются под стражей, а четвертый был уволен с электронным браслетом, сообщил в среду федеральный прокурор Бельгии.
Подозрение брюссельских следователей состоит в том, что Катар использовал деньги и подарки для влияния на экономические и политические решения в Европарламенте. Были проведены обыски, выявлено более 1,5 миллиона евро подозрительного происхождения.