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Катар попередив ЄС про "газові" наслідки через недопуск до Європарламенту

Катар попередив ЄС про "газові" наслідки через недопуск до Європарламенту

Київ • УНН

 • 769042 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Катар назвав дискримінацією пропозицію не допускати його представників до Європарламенту на тлі корупційного скандалу.

Про це із посиланням на заяву Дохи повідомляє агенція AFP, передає УНН.

Деталі

Катар відкинув звинувачення у корупційному скандалі в Європейському парламенті та попередив про негативні наслідки для постачання газу у разі припинення доступу катарським чиновникам до Європарламенту.

Можливе призупинення доступу Катару до Європейського парламенту до закінчення судового розгляду - це "дискримінаційний" захід, який "здійснить негативний вплив на регіональну та глобальну співпрацю в галузі безпеки та на поточні перемовини про глобальний дефіцит енергії та безпеку", йдеться у заяві.

"Ми рішуче відкидаємо звинувачення у причетності нашого уряду до правопорушень", - наголошується в повідомленні.

Корупційний скандал у Європарламенті

На початку грудня віце-голова Європарламенту, представниця соціал-демократичного крила з Греції Єва Кайлі стала однією із шести підозрюваних у рамках розслідування можливої корупції з боку Катару.

Троє з чотирьох заарештованих підозрюваних, у тому числі Єва Кайлі, залишаються під вартою, а четвертого було звільнено з електронним браслетом, повідомив у середу федеральний прокурор Бельгії.

Підозра брюссельських слідчих полягає в тому, що Катар використав гроші та подарунки для впливу на економічні та політичні рішення у Європарламенті. Були проведені обшуки, виявлено понад 1,5 мільйона євро підозрілого походження.

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