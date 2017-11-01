Каськив заявил, что Украина гарантировала не выдвигать ему новые обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Бывший глава Держкоминвестпроекта Владислав Каськив заявил, что возместил убытки, причиненные Украине и добровольно вернулся из Панамы, чтобы отстаивать правоту в суде. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Хочу подтвердить сообщение Генерального Прокурора Юрия Луценко. Я действительно добровольно вернулся в Украину", - написал Каськив.
Он отметил, что планирует доказывать свою правоту в суде.
"Для того, чтобы прекратить спекуляции по убыткам государству, решил их возместить независимо от окончательного решения суда. По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет", - отметил Каськив.
Кроме того, по его словам, 18 сентября он обратился в суд Панамы с просьбой дать согласие на то, чтобы он добровольно приехал в Украину и 27 октября Верховный Суд Панамы удовлетворил такую просьбу, "зафиксировав безотзывной международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений".
Каськив также подчеркнул, его возвращение в Украину произошло в полном соответствии с предусмотренными международным законодательством и украинским законодательством процедур, учитывая добровольный характер возвращения.
Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськив в течение 5 дней внести определенную ему залог в сумме 160 тыс. Грн. Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськива был экстрадирован в Украину.