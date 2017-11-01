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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 101561 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103715 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Каськив заявил, что Украина гарантировала не выдвигать ему новые обвинения

Каськив заявил, что Украина гарантировала не выдвигать ему новые обвинения

Киев  •  УНН

 • 9003 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Бывший глава Держкоминвестпроекта Владислав Каськив заявил, что возместил убытки, причиненные Украине и добровольно вернулся из Панамы, чтобы отстаивать правоту в суде. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Хочу подтвердить сообщение Генерального Прокурора Юрия Луценко. Я действительно добровольно вернулся в Украину", - написал Каськив.

Он отметил, что планирует доказывать свою правоту в суде.

"Для того, чтобы прекратить спекуляции по убыткам государству, решил их возместить независимо от окончательного решения суда. По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет", - отметил Каськив.

Кроме того, по его словам, 18 сентября он обратился в суд Панамы с просьбой дать согласие на то, чтобы он добровольно приехал в Украину и 27 октября Верховный Суд Панамы удовлетворил такую ​​просьбу, "зафиксировав безотзывной международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений".

Каськив также подчеркнул, его возвращение в Украину произошло в полном соответствии с предусмотренными международным законодательством и украинским законодательством процедур, учитывая добровольный характер возвращения.

Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськив в течение 5 дней внести определенную ему залог в сумме 160 тыс. Грн. Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськива был экстрадирован в Украину.

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