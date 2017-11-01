Каськів заявив, що Україна гарантувала не висувати йому нові звинувачення

"Хочу підтвердити повідомлення Генерального Прокурора Юрія Луценка. Я дійсно добровільно повернувся в Україну", - написав Каськів.

Він зазначив, що планує доводити свою правоту в суді.

"Для того, щоб припинити спекуляції щодо збитків державі, вирішив їх відшкодувати не залежно від кінцевого рішення суду. З цих же причин вирішив самостійно оплатити переліт", - зазначив В.Каськів.

Крім того, за його словами, 18 вересня він звернувся до суду Панами з проханням надати згоду на те, щоб він добровільно приїхав в Україну і 27 жовтня Верховний Суд Панами задовільнив таке прохання, "зафіксувавши невідкличні міжнародні гарантії України не висувати додаткових звинувачень".

Каськів також підкреслив, його повернення в Україну відбулося у повній відповідності до передбачених міжнародним законодавством і українським законодавством процедур, враховуючи добровільний характер повернення.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва забов'язав колишнього голову Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва впродовж 5 днів внести визначену йому заставу в сумі 160 тис. грн. Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Каськіва було екстрадовано до України.