Каськів заявив, що Україна гарантувала не висувати йому нові звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Колишній голова Держкомінвестпроекту Владислав Каськів заявив, що відшкодував збитки, завдані Україні і добровільно повернувся з Панами, щоб відстоювати правоту в суді. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Хочу підтвердити повідомлення Генерального Прокурора Юрія Луценка. Я дійсно добровільно повернувся в Україну", - написав Каськів.
Він зазначив, що планує доводити свою правоту в суді.
"Для того, щоб припинити спекуляції щодо збитків державі, вирішив їх відшкодувати не залежно від кінцевого рішення суду. З цих же причин вирішив самостійно оплатити переліт", - зазначив В.Каськів.
Крім того, за його словами, 18 вересня він звернувся до суду Панами з проханням надати згоду на те, щоб він добровільно приїхав в Україну і 27 жовтня Верховний Суд Панами задовільнив таке прохання, "зафіксувавши невідкличні міжнародні гарантії України не висувати додаткових звинувачень".
Каськів також підкреслив, його повернення в Україну відбулося у повній відповідності до передбачених міжнародним законодавством і українським законодавством процедур, враховуючи добровільний характер повернення.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва забов'язав колишнього голову Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва впродовж 5 днів внести визначену йому заставу в сумі 160 тис. грн. Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Каськіва було екстрадовано до України.