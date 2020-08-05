Каштру назвал сильные стороны "Вольфсбурга" перед матчем с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру поделился сильными и слабыми сторонами “Вольфсбурга” перед украинской-немецким поединком в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.
“Нам следует расценивать соперника как команду в целом. Он является прочным в атаке. Слишком хочу отметить: когда противник добирается до последней трети поля, идет подача в штрафную, где в зоне завершения всегда много игроков. Это может создать нам определенные проблемы. Любые команды, совершают головокружительные атаки, пытаются быстро добраться до ворот оппонента, забегают большим количеством футболистов и подают в штрафную, могут создать проблемы. Мы знаем сильные стороны „Вольфсбурга“, но также попытались изучить и слабые. Вероятно, что в каждом составе есть игроки, которые отличаются, но мы должны рассматривать соперника в целом как команду. Готовились лучше и постараемся показать качественный футбол”, — отметил португалец.
Каштру подчеркнул, что “Вольфсбург” является большим клубом, который выступает в топовом чемпионате Европы.
“Вольфсбург” — великая команда. Все мы знаем, в каком чемпионате соперник играет и какой футбол может продемонстрировать. Я уверен, что на поле действительно будет большая война, борьба за проход в четвертьфинал. То, что “Вольфсбург” завершил чемпионат несколькими днями ранее, ничего не значит. Игровой практики достаточно у обеих команд“, — добавил специалист.
Напомним, что первая встреча команд в 1/8 финала, которая состоялась до пандемии коронавируса, завершилась победой “Шахтера” (2:1) в Германии.