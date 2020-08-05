Каштру назвав сильні сторони "Вольфсбурга" перед матчем з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Головний тренер “Шахтаря” Луїш Каштру поділився сильними та слабкими сторонами “Вольфсбурга” перед українсько-німецьким поєдинком в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає УНН з посиланням на пресслужбу “помаранчево-чорних”.
“Нам варто розцінювати суперника як команду загалом. Він є міцним в атаці. Надто хочу відзначити: коли супротивник дістається до останньої третини поля, йде подача до штрафного, де в зоні завершення завжди багато гравців. Це може створити нам певні проблеми. Будь-які команди, що здійснюють запаморочливі атаки, намагаються швидко дістатися до воріт опонента, забігають великою кількістю футболістів і подають до штрафного, можуть створити проблеми. Ми знаємо сильні сторони „Вольфсбурга“, але також спробували вивчити й слабкі. Певно, що в кожному складі є гравці, які вирізняються, проте ми повинні розглядати суперника загалом як команду. Готувались якнайкраще і намагатимемось продемонструвати якісний футбол”, — наголосив португалець.
Каштру наголосив, що “Вольфсбург” є великим клубом, який виступає у топовому чемпіонаті Європи.
“Вольфсбург” — велика команда. Усі ми знаємо, у якому чемпіонаті суперник грає та який футбол може продемонструвати. Я впевнений, що на полі справді буде велика війна, боротьба за прохід до чвертьфіналу. Те, що “Вольфсбург” завершив чемпіонат кількома днями раніше, нічого не означає. Ігрової практики вдосталь в обох команд“, — додав спеціаліст.
Нагадаємо, що перша зустріч команд в 1/8 фіналу, яка відбулася до пандемії коронавірусу, завершилася перемогою “Шахтаря” (2:1) в Німеччині.