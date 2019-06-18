"Карпаты" стали одной из лучших команд топ-чемпионатов Европы по обводкам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Статистическая компания "Wyscout" обнародовала список лучших футбольных клубов топ-5 лиг Европы по количеству обыгрываемый соперников, пишет УНН со ссылкой на "FootballHub".
"Львы" за игру в среднем 36 раз обыгрывали оппонентов. Однако процент удачных попыток равняется 66 - хуже чем у "Шахтера" (74) и "Динамо" в УПЛ (72).
Примечательно, что чаще всего игроков львовского клуба в обведении шли только футболисты французской "Ниццы" - 38,4.
Напомним, что львовяне в стыковых матчах сохранили прописку в элите украинского футбола.