"Карпати" стали однією із кращих команд топ-чемпіонатів Європи за обвідками
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Статистична компанія "Wyscout" оприлюднила список кращих футбольних клубів топ-5 ліг Європи за кількістю обігравань суперників, пише УНН з посиланням на "FootballHub".
"Леви" за гру в середньому 36 разів йшли обігравати опонентів. Проте відсоток вдалих спроб рівняється 66 – гірше ніж у "Шахтаря" (74) і "Динамо" в УПЛ (72).
Примітно, що найчастіше гравців львівського клубу в обведені йшли тільки футболісти французької "Ніцці" – 38,4.
Нагадаємо, що львів'яни у стикових матчах зберегли прописку в еліті українського футболу.