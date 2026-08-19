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Карни и Трамп провели переговоры перед введением США 50%-ных тарифов для Канады

Киев • УНН

 • 558 просмотра

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Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне вступления в силу новых американских тарифов в размере 50% на часть канадского импорта. Пошлины охватят товары на сумму около $20 млрд, а представители бизнеса предупреждают о рисках сокращения рабочих мест.

Карни и Трамп провели переговоры перед введением США 50%-ных тарифов для Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне вступления в силу новых американских тарифов в размере 50% на часть канадского импорта. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил офис Карни, пишет УНН.

Детали

Новые пошлины должны начать действовать в полночь в среду и охватить канадский импорт примерно на $20 млрд. Они будут применяться независимо от того, соответствуют ли товары требованиям для льготного режима в рамках торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

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Премьер-министр Карни и президент Трамп вчера днем разговаривали по телефону по поводу текущих торговых переговоров

- сообщили в офисе канадского премьера.

По данным источников Reuters, одним из главных камней преткновения остаются американские тарифы на канадские автомобили. Американские и канадские чиновники одновременно обсуждают возможность снижения пошлины на автомобили до 15%.

Торговый спор

Представители канадского бизнеса предупреждают, что новые тарифы могут привести к сокращению рабочих мест и закрытию предприятий в наиболее уязвимых секторах, в частности в лесной, винодельческой и молочной отраслях.

Каждый год мы импортируем товары на миллиарды, которые ранее не подвергались воздействию, но теперь находятся под угрозой значительного воздействия

- заявила генеральный директор Канадской торговой палаты Кэндис Лейнг.

Канадские и американские автопроизводители также выступают против возможной 15%-ной пошлины. В то же время торговый спор может осложнить более широкие переговоры о будущем USMCA, которое ранее защищало значительную часть канадской промышленности от американских тарифов.

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Степан Гафтко

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