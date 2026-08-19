Карні та Трамп провели переговори перед запровадженням 50% тарифів США для Канади
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову напередодні набуття чинності нових 50% американських тарифів на частину канадського імпорту. Мита охоплять товари на суму близько $20 млрд, а бізнес попереджає про ризики скорочення робочих місць.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову напередодні набуття чинності нових 50% американських тарифів на частину канадського імпорту. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомив офіс Карні, пише УНН.
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Нові мита мають почати діяти опівночі в середу та охопити канадський імпорт приблизно на $20 млрд. Вони застосовуватимуться незалежно від того, чи відповідають товари вимогам для пільгового режиму за торговельною угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).
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За даними джерел Reuters, одним із головних каменів спотикання залишаються американські тарифи на канадські автомобілі. Американські та канадські посадовці водночас обговорюють можливість зниження мита на автомобілі до 15%.
Торговельна суперечка
Представники канадського бізнесу попереджають, що нові тарифи можуть призвести до скорочення робочих місць і закриття підприємств у найбільш вразливих секторах, зокрема лісовій, виноробній та молочній галузях.
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Канадські та американські автовиробники також виступають проти можливого 15% мита. Водночас торговельна суперечка може ускладнити ширші переговори щодо майбутнього USMCA, яка раніше захищала значну частину канадської промисловості від американських тарифів.
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