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Карні та Трамп провели переговори перед запровадженням 50% тарифів США для Канади

Київ • УНН

 • 2660 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову напередодні набуття чинності нових 50% американських тарифів на частину канадського імпорту. Мита охоплять товари на суму близько $20 млрд, а бізнес попереджає про ризики скорочення робочих місць.

Карні та Трамп провели переговори перед запровадженням 50% тарифів США для Канади

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову напередодні набуття чинності нових 50% американських тарифів на частину канадського імпорту. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомив офіс Карні, пише УНН.

Деталі

Нові мита мають почати діяти опівночі в середу та охопити канадський імпорт приблизно на $20 млрд. Вони застосовуватимуться незалежно від того, чи відповідають товари вимогам для пільгового режиму за торговельною угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

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Прем’єр-міністр Карні та президент Трамп учора вдень розмовляли телефоном щодо поточних торговельних переговорів

- повідомили в офісі канадського прем’єра.

За даними джерел Reuters, одним із головних каменів спотикання залишаються американські тарифи на канадські автомобілі. Американські та канадські посадовці водночас обговорюють можливість зниження мита на автомобілі до 15%.

Торговельна суперечка

Представники канадського бізнесу попереджають, що нові тарифи можуть призвести до скорочення робочих місць і закриття підприємств у найбільш вразливих секторах, зокрема лісовій, виноробній та молочній галузях.

Щороку ми імпортуємо мільярди товарів, які раніше не зазнавали впливу, але тепер перебувають під загрозою значного впливу

- заявила генеральна директорка Канадської торгової палати Кендіс Лейнг.

Канадські та американські автовиробники також виступають проти можливого 15% мита. Водночас торговельна суперечка може ускладнити ширші переговори щодо майбутнього USMCA, яка раніше захищала значну частину канадської промисловості від американських тарифів.

Карні заявив, що торгові переговори з США відбуваються "неприємно" після критики Трампа07.08.26, 23:05 • 5545 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт