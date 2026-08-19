Карні та Трамп провели переговори перед запровадженням 50% тарифів США для Канади

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову напередодні набуття чинності нових 50% американських тарифів на частину канадського імпорту. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомив офіс Карні, пише УНН.

Нові мита мають почати діяти опівночі в середу та охопити канадський імпорт приблизно на $20 млрд. Вони застосовуватимуться незалежно від того, чи відповідають товари вимогам для пільгового режиму за торговельною угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі

За даними джерел Reuters, одним із головних каменів спотикання залишаються американські тарифи на канадські автомобілі. Американські та канадські посадовці водночас обговорюють можливість зниження мита на автомобілі до 15%.

Представники канадського бізнесу попереджають, що нові тарифи можуть призвести до скорочення робочих місць і закриття підприємств у найбільш вразливих секторах, зокрема лісовій, виноробній та молочній галузях.

Щороку ми імпортуємо мільярди товарів, які раніше не зазнавали впливу, але тепер перебувають під загрозою значного впливу